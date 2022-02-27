Spor Toto Süper Lig: Altay: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
47. dakikada orta yuvarlakta gerçekleşen pozisyonda Altaylı Eric'ten topu kapan Figueiredo, yaklaşık 40 metre top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla plase vuruş yapan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
51. dakikada orta alandan atak yapan Altay'da, Pinares'in savunma arkasına aşırttığı topa ceza sahası içinde dokunan Poko, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 3-2
71. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK'de, Olkowski'nin çizgiye inerek ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Furkan'ın şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
86. dakikada sol kanattan atak yapan Altay'da Kazımcan, sağ çaprazdan hareketlenen Bamba'ya uzun pas gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Bamba, kaleyi denedi ancak kaleci Günay, topu kornere çeldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Altay: Lis, Cebrail (Tolga dk. 81 ?), Murat, Eric, Naderi, Poko, Thaciano, Pinares (Zeki dk. 81 ?), Kappel (Bamba dk. 70), Rodriguez ( Kazımcan dk. 80 ?) Deniz (Rayan dk. 87 ?)
Yedekler: Cihan, Ceyhun, Eren, İbrahim, Paixao
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Toşça (Börven dk. 61), Oğuz (Olkowski dk. 46), Furkan, Doğan (Vetrih dk. 82 ?), Merkel (Recep dk. 46), Sagal, Figueiredo, Maxim
Yedekler: Ekrem, Burak, Muhammet, Ertuğrul, Messaoudi, Bahadır
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Thaciano (dk. 10), Doğan (dk. 22 k.k), Poko (dk. 51)(Altay), Maxim (dk. 18 pen. ve dk. 22)
Sarı Kartlar: Toşça, Maxim, Günay (Gaziantep FK), Eric, Rayan (Altay)