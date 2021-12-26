Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Adana Demirspor: 1 (ilk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
16. dakikada ceza yayının sağ çaprazından Yunus Akgün'den aldığı pasla yaklaşık 25 metreden kaleye çok sert vuran Mario Balotelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
41. dakikada Lourency'nin pasında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu atan Kerim Alıcı, topu az farkla auta gönderdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Wilker Angel, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, David Tijanic, Lourency, Adis Jahovic
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Dzenan Burekovic, Murat Paluli, Halil Akbunar, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Cherif Ndiaye, Ege Özkayımoğlu
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Adana Demirspor: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Gökhan İnler, Benjamin Stambouli, Mario Balotelli, Yunus Akgün
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Britt Assombalonga
Teknik Direktör: Vıncenzo Montella
Gol: Mario Balotelli (dk. 16) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Lourency (Göztepe), Gökhan İnler (Adana Demirspor)