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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Adana Demirspor: 1 (ilk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


16. dakikada ceza yayının sağ çaprazından Yunus Akgün'den aldığı pasla yaklaşık 25 metreden kaleye çok sert vuran Mario Balotelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


41. dakikada Lourency'nin pasında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu atan Kerim Alıcı, topu az farkla auta gönderdi.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Wilker Angel, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, David Tijanic, Lourency, Adis Jahovic


Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Dzenan Burekovic, Murat Paluli, Halil Akbunar, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Cherif Ndiaye, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Adana Demirspor: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Gökhan İnler, Benjamin Stambouli, Mario Balotelli, Yunus Akgün


Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Britt Assombalonga


Teknik Direktör: Vıncenzo Montella


Gol: Mario Balotelli (dk. 16) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Lourency (Göztepe), Gökhan İnler (Adana Demirspor)

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