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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Göztepe, Akhisarspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Halil'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.


24. dakikada Lumor uzak mesafeden sert şutunda Lukac topu son anda kornere çeldi.


32. dakikada Poko'nun pasında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.


38. dakikada Kadu'dan sıyrılarak Göztepe ceza sahasına giren Manu'nun şutunda kaleci Beto ayaklarıyla topu çeldi.



Stat: Bornova


Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Serkan Ok


Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Lumor, Borges, Poko, Castro, Halil, Yasin, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Ngando, Serdar, Reis, Yalçın, Berkan, Deniz, Tayfur


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Rotman, Aykut, Sissoko, Manu, Güray, Bokila


Yedekler: Halil, Vrsajevic, Helder, Eray, Onur, Hasan Ali, Regattin, Cikalleshi, Sergio


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Sarı kartlar: Lumor (Göztepe), Cocalic (Akhisarspor)

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