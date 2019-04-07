Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 27.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Konuk takım rakibini tek golle geçerek ligde kalma umudunu ilerleyen haftalara taşıdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Halil kafayla ceza yayı üzerindeki Borges'e çevirdi, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.
56. dakikada Halil'in ortasında arkada direkte topla buluşan Yasin müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.
58. dakikada Halil'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lumor'un vuruşunda kaleci Lukac topu tokatladı.
64. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Bokila'nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
71. dakikada Castro'nun oldukça uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
88. dakikada Manu'nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Barbosa takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Lumor, Borges (Serdar dk. 69), Poko, Castro, Halil (Deniz dk. 78), Yasin, Jerome (Ghilas dk. 61)
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ngando, Reis, Yalçın, Berkan, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Rotman, Aykut (Sergio dk. 74), Sissoko, Manu, Güray (Helder Barbosa dk. 62), Bokila (Cikalleshi dk. 85 ?)
Yedekler: Halil, Vrsajevic, Eray, Onur, Hasan Ali, Regattin
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Gol: Barbosa (dk. 88) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Lumor, Titi, Gassama (Göztepe), Cocalic, Manu, Sissoko (Akhisarspor)