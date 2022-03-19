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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Ndiaye'nin pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Halil, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.


32. dakikada orta alandan atak yapan Alanyaspor'da Novais'in savunma arkasına attığı uzun topa ceza sahası içinde kafayla aşırtma vuruşu yapan Efecan'ın şutu üst ağlarda kaldı.


38. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Tannane kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Mustafa Savranlar


Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atakan, Kahraman, Obinna, Soner, Halil, Tannane, Ndiaye, Di Santo


Yedekler: Piric, Lourency, Baku, Ege, Jahovic, Yusuf Talum, Yalçın, Tijanic, Burekovic, Murat


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Novais, Emre, Candeias, Efecan, Efkan, Oğuz


Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Fer, Umut, Diedhiou, Emirhan, Fatih, Mevlja, Furkan, Tayfur


Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez


Sarı Kart: Oğuz (Alanyaspor)

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