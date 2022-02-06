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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, İzmir derbisinde konuk ettiği Altay'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Kazımcan ile verkaç yapan Thaciano, ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bir yerden topu plase vuruşla kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2


51. dakikada sol taraftan Berkan'la köşe vuruşu kullanan Göztepe'de, Atınç ceza sahası içinde yükselerek topa kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin solundan oyun alanını terk etti.


67. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyona Kappel, arka direğe ortaladı. Savunmayı aşan topla buluşan Özgür, yarım vole ile topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sağ direğin dibinden az farkla auta çıktı.


88. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan karambolde Halil topa sert vurdu, top direkten geri döndü. Tekrar topla buluşan Halil bir kez daha kaleyi yokladı ancak bu sefer de kaleci Lis gole izin vermedi.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara


Göztepe: İrfan Can, Arslanagic (Baku dk. 88 ?), Atınç, Wilker, Kerim, Obinna, Soner (Aytaç dk. 72), Berkan (Moubandje dk. 72), Ndiaye, Halil, Di Santo (Tijanic dk. 64)


Yedekler: Piric, Kahraman, Lourency, Atakan, Yalçın, Murat Paluli


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Altay: Lis, Tolga, Eric, Murat Akça, Özgür (Poko dk. 70), Zeki, Thaciano (Thiam dk. 83 ?), Rodriguez, Kappel (Bamba dk. 83 ?), Kazımcan (Naderi dk. 87 ?), Deniz (Paixao dk. 87 ?)


Yedekler: Cihan, Tugay, İbrahim, Cebrail


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Goller: Deniz (dk. 42 pen.), Thaciano (dk. 49) (Altay)


Sarı Kartlar: Obinna, Arslanagic (Göztepe), Özgür, Zeki, Lis (Altay)

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