Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - BB.Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında BB.Erurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Leo kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Beto'nun çeldiği top Sunu'nun önüne düştü. Sunu'nun vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Serdar penaltı noktasındaki Tayfur'a ortaladı, Tayfur'un şutunda top yandan auta gitti.
25. dakikada Emrah'ın ortasına iyi yükselen Taylan, düzgün bir kafa vuruşuyla Beto'yu avladı.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Göztepe: Beto, Poko, Reis, Berkan, Lumor, Borges, Castro, Gouffran, Tayfur, Serdar, Deniz
Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yasin, Yalçın, Jerome, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
BB.Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Leo, Hakan, Taylan, İbrahim, Obertan, Sunu, Emrah, Eduok
Yedekler: Hakan, Munsy, Serkan, Samed, Opseth, Tshabalala, Lokman, Sefa, Scuk, Kone
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Taylan (dk. 25) (BB.Erzurumspor)
Sarı kart: Hakan (BB.Erzurumspor)