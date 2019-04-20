Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - BB.Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında BB.Erurumspor'u konuk etti. Mücadeleden BB.Erzurumspor 1-0 galip ayrıldı.

BB.Erzurumspor, Taylan'ın attığı golle İzmir'den üç puanla dönerek ligde kalma umudunu ilerleyen haftalara taşıdı. Göztepe ise üst üste 4. mağlubiyetini alırken, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takım taraftarları futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Yasin'in şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

53. dakikada Sehic'ten dönen topu önünde bulan Deniz, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.

58. dakikada Castro'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz'in vuruşunda Sehic kritik bir kurtarışa imza attı.

65. dakikada Taylan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Beto meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Göztepe: Beto, Poko, Reis, Berkan, Lumor, Borges, Castro, Gouffran (Yasin dk. 46) (Jerome dk. 52), Tayfur (Ngando dk. 73), Serdar, Deniz

Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yalçın, Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

BB.Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Leo, Hakan, Taylan, İbrahim (Kone dk. 77), Obertan, Sunu (Scuk dk. 63), Emrah, Eduok (Tshabalala dk. 89 ?)

Yedekler: Hakan, Munsy, Serkan, Samed, Opseth, Lokman, Sefa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Taylan (dk. 25) (BB.Erzurumspor)

Sarı kartlar: Reis, Jerome (Göztepe), Hakan, İbrahim, Eduok (BB.Erzurumspor)