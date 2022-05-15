İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü tamamlandı.




Maçtan dakikalar (ilk yarı)


11. dakikada Berkan'ın kullandığı kornerde defansın anlaşmazlığından yararlanan Di Santo'nun yakın mesafeden şutu kaleciden döndü. Dönen topa tekrar dokunan Di Santo, pozisyondan yararlanamadı.


27. dakikada kazanılan serbest vuruşta Rachid Ghezzal'ın şutu barajdan döndü. Dönen topu takip eden Larin, topu ağlara gönderdi. 0-1


32. dakikada Emirhan'ın yaptığı ortada Montero topla buluştu. Montero'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Josef de Souza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2


43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat Paluli'nin sert şutu az farkla auta gitti.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık


Göztepe: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Murat Paluli, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, David Tijanic, Franco Di Santo


Yedekler: Kenan Piric, Kerim Alıcı, Efe Can Saçıkara, İzzet Furkan Malak, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic, Kaan Özder, Yunus Toplu, Burak Arık, Atalay Çayırlı


Teknik Direktör: Serdar Sabuncu


Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton ? (Necip Uysal dk. 12), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Josef de Souza, Kevin N'Koudou (Kenan Karaman dk. 22), Rachid Ghezzal, Emirhan İlkhan, Cyle Larin


Yedekler: Göktuğ Baytekin, Kerem Kalafat, Can Bozdogan, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Goller: Cyle Larin (dk. 27), Josef de Souza (dk. 32) (Beşiktaş)


Kırmızı kartlar: Valentin Rosier (dk. 19), Josef de Souza (dk. 37) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Murat Paluli, Atakan Çankaya (Göztepe), Emre Bilgin (Beşiktaş)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.