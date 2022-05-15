Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Yalçın'ın şutu sonrası savunmadan seken top Jahovic'te kaldı. Jahovic'in kale önüne ortasında Di Santo önünden geçen topa dokunamadı.
66. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.
69. dakikada Montero'nun uzaklaştırmak istediği top Baku'nun önünde kaldı. Topa gelişine sert vuran Baku'nun şutu direğin dibinden auta gitti.
85. dakikada Yalçın Kayan'ın ceza yayı gerisinden kaleye gönderdiği top kaleci Emre'de kaldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık
Göztepe: Arda Özçimen, Marko Mihojevic (Ege Özkayımoğlu dk. 63), Kahraman Demirtaş (Adis Jahovic dk. 46), Dino Arslanagic, Berkan Emir, Murat Paluli (Kerim Alıcı dk. 46), Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya (Efe Can Saçıkara dk. 84 ?), Yalçın Kayan, David Tijanic (İzzet Furkan Malak dk. 90+1 ?), Franco Di Santo
Yedekler: Kenan Piric, Kaan Özder, Yunus Toplu, Burak Arık, Atalay Çayırlı
Teknik Direktör: Serdar Sabuncu
Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton ? (Necip Uysal dk. 12), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Josef de Souza, Kevin N'Koudou (Kenan Karaman dk. 22), Rachid Ghezzal (Can Bozdoğan dk. 64), Emirhan İlkhan (Atiba Hutchinson dk. 46), Cyle Larin (Michy Batshuayi dk. 64)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Kerem Kalafat, Alex Teixeira, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Goller: Cyle Larin (dk. 27), Josef de Souza (dk. 32) (Beşiktaş)
Kırmızı kartlar: Valentin Rosier (dk. 19), Josef de Souza (dk. 37) (Beşiktaş), Adis Jahovic (dk. 75) (Göztepe)
Sarı kartlar: Murat Paluli, Atakan Çankaya, Franco Di Santo, Yalçın Kayan, Ege Özkayımoğlu, Kerim Alıcı (Göztepe), Emre Bilgin, Michy Batshuayi (Beşiktaş)