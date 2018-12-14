Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmadan önce her iki takım oyuncuları seremoniye atkılarla çıktı. Futbolcular daha sonra boyunlarındaki atkıları Göztepe ile Kızılay'ın orta projesi olan ‘Bir atkı bir oyuncak' kapsamında oluşturulan kutuya bıraktı. Atkılar köylerde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Latolevici'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Saivet'in vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.

28. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Castro'nun önüne düştü. Castro'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

37. dakikada Lima, Berkan'ı çalımlayıp Göztepe ceza sahasına sokuldu. Lima'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Beto topu kornere tokatladı.

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Beto, Alpaslan, Reis, Titi, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Erol Hakan, Yalçın, Gouffran, Tayfur, Samed Ali, Cikalleshi

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Bursaspor: Muhammed, Barış, Chedjou, Vergini, Umut, Badji, Saivet, Aytaç, Lima, Latovlevici, Umut Nayir

Yedekler: Okan, Ertuğrul, Yusuf, Erme Furkan, Emin, Onuri Tunay, Çağatay, Jani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kart: Aytaç (Bursaspor)