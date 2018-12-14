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Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Bursaspor 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 16.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Halil'in ortasında Vertigini ile kaleci Okan çarpışınca topu önünde bulan Castro bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleye giden topu Umut önledi.


67. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Castro'nun şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.



Stat: Bornova


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok


Göztepe: Beto, Alpaslan, Reis, Titi, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil (Samed Ali dk. 85 ?), Yasin (Tayfur dk. 70), Jerome (Cikalleshi dk. 82)


Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Erol Hakan, Yalçın, Gouffran


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Bursaspor: Muhammed, Barış, Chedjou, Vergini, Umut, Badji, Saivet (Jani dk. 87 ?), Aytaç, Lima, Latovlevici, Umut Nayir (Tunay dk. 72)


Yedekler: Okan, Ertuğrul, Yusuf, Erme Furkan, Emin, Onur, Çağatay


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Aytaç, Badji, Latovlevici (Bursaspor)

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