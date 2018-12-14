Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Bursaspor 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 16.
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Halil'in ortasında Vertigini ile kaleci Okan çarpışınca topu önünde bulan Castro bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleye giden topu Umut önledi.
67. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Castro'nun şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: Beto, Alpaslan, Reis, Titi, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil (Samed Ali dk. 85 ?), Yasin (Tayfur dk. 70), Jerome (Cikalleshi dk. 82)
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Erol Hakan, Yalçın, Gouffran
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Bursaspor: Muhammed, Barış, Chedjou, Vergini, Umut, Badji, Saivet (Jani dk. 87 ?), Aytaç, Lima, Latovlevici, Umut Nayir (Tunay dk. 72)
Yedekler: Okan, Ertuğrul, Yusuf, Erme Furkan, Emin, Onur, Çağatay
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Aytaç, Badji, Latovlevici (Bursaspor)