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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Göztepe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin şutu Viviano'dan döndü. Kaleciden dönen topu önünde bulan Soner Aydoğdu'nun şutuna Viviano müdahale etti. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Viviano yine gole izin vermedi.


27. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde kafa vuran Cherif Ndiaye'nin şutu az farkla auta gitti.


45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmed Musa, 2 rakibini çalımlayıp pasını Andrea Bertolacci'ye verdi ancak Bertolacci, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan Barcın


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Atakan Çankaya, David Tijanic, Cherif Ndiaye, Adis Jahovic


Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Wilker Angel, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Yalçın Kayan, Lourency, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Yannis Salibur, Ahmed Musa, Yann Karamoh


Yedekler: Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Efe Tatlı, Tunay Torun, Fabio Borini, Vato Arveladze


Teknik Direktör: Volkan Demirel

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