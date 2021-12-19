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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


64. dakikada Ahmed Musa'nın pasında kale önünde bulunan Yann Karamoh, topa dokunamadı.


71. dakikada Berkan Emir'in sağdan ortasında topa gelişine vuran Adis Jahovic'in şutu az farkla auta gitti.


76. dakikada Lucas Biglia'nın pasında topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasının sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan Barcın


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 83 ?), Murat Paluli (Kerim Alıcı dk. 83 ?), Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu (Yalçın Kayan dk. 69), Atakan Çankaya (Beykan Şimşek dk. 83 ?), David Tijanic, Cherif Ndiaye (Lourency dk. 70), Adis Jahovic


Yedekler: Balazs Megyeri, Kahraman Demirtaş, Wilker Angel, Makana Rudi Baku, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad (Jure Balkovec dk. 85 ?), Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Adnan Uğur (Jimmy Durmaz dk. 58), Andrea Bertolacci (Erhun Öztümer dk. 69), Yannis Salibur (Fabio Borini dk. 68), Ahmed Musa, Yann Karamoh (Tunay Torun dk. 85 ?)


Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Rayyan Baniya, Efe Tatlı, Vato Arveladze


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Gol: Caner Erkin (dk. 76) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük), Berkan Emir, Lourency, Obinna Nwobodo (Göztepe)

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