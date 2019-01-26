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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. Kötü bir zeminde oynanan mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 1-0 kazandı.




Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Lumor'un savunma arkasına attığın uzun topla buluşan Jerome, topukla Serdar'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda top dışarı çıktı.


54. dakikada Halil'in kullandığı köşe vuruşunda top Macion'un eline çarptı. VAR odasından gelen uyarının ardından Bülent Yıldırım pozisyonu saha kenarındaki televizyondan izleyerek beyaz noktayı gösterdi.


57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges, topu auta gönderdi.


72. dakikada sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasında Sinan Gümüş göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1


79. dakikada Yasin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jerome'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


81. dakikada Donk'un savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun kaleci Beto'yla karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


90+2. dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde top Yasin'in önünde kaldı. Yasin'in sert şutunda defansa da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Bornova


Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges (Deniz Kadah dk. 76), Castro, Serdar Gürler (Yasin Öztekin dk. 71), Halil Akbunar (Tayfur Bingöl dk. 83 ?), Jerome


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Gouffran, Grillo, Yalçın Kayan, Kadu, Samed Ali Kaya


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk İnan (Donk dk. 79), Feghouli (Semih Kaya dk. 90+4 ?), Onyekuru, Sinan Gümüş (Muğdat Çelik dk. 89 ?)


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Emre Taşdemir


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Sinan Gümüş (dk. 72) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Gassama, Poko (Göztepe), Sinan Gümüş, Marcao, Mariano (Galatasaray)

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