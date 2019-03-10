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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.


24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı.


38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.


44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Castro, Ngando, Serdar, Yasin, Deniz


Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Lumor, Poko, Yalçın, Jerome, Tayfur


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Jouse Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Hafez, Trezeguet, Koita


Yedekler: Eray, Hasan, Perica, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Sarı kart: Sadiku (Kasımpaşa)

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