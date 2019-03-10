Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı.
38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Castro, Ngando, Serdar, Yasin, Deniz
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Lumor, Poko, Yalçın, Jerome, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Jouse Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Hafez, Trezeguet, Koita
Yedekler: Eray, Hasan, Perica, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı kart: Sadiku (Kasımpaşa)