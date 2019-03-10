Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Castro'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
62. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
86. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasında Perica'nın kafa vuruşunda kaleci Beto köşeye giden topu çeldi.
Stat: Bornova
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges (Poko dk. 76), Castro, Ngando (Halil dk. 68), Serdar, Yasin (Jerome dk. 59), Deniz
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Gouffran, Lumor, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Jouse Sa, Veigneau, Sadiku (Hajradinovic dk. 74), Pavelka, Tarkan, Hafes (Khalili dk. 81 ?), Trezeguet, Koita (Perica dk. 66)
Yedekler: Eray, Hasan, İlhan, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Sadiku, Perica, Tarkan (Kasımpaşa)