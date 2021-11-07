Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tijanic, ceza sahası yayın üzerinden kaleye şutunu gönderdi, meşin yuvarlak sol direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

56. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Soner Aydoğdu ile verkaç yaparak ceza sahasına topla birlikte giren Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Sehic ayaklarıyla topu kurtardı.

64. dakikada sol taraftan Soner Aydoğdu ile korner kullanan Göztepe'de yapılan ortada defansı aşan topla buluşan Tijanic, sert vuruşla topu kaleye gönderse de meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

70. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Lourency'nin ceza sahasına ortaladığı top yükselen Ideye, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderse de kaleci Sehic topa sahip oldu.

72. dakikada sol kanattan kontra atağa çıkan Konyaspor'da Serdar Gürler'in sağ ayağının dışıyla defans arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi, attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

79. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Cikalleshi'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürleri şutunu attı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat topa dokunarak kornere çeldi.

81. dakikada Konyaspor'da M'Poku'nun pasıyla sol kanattan top sürerek çizgiye inen Michalak, topu kale önüne çevirdi. Topla buluşan Cikalleshi sağına çekere şutunu attı ancak top kaleci İrfan Can Eğribayat'tın müdahalesiyle kornere çıktı.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazanan Göztepe'de topu başına geçen Tijanic, yerden sert şutla topu kaleye gönderdi, kaleci Sehic yere uzanarak topu kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Angel dk. 46), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Murat Paluli, Berkan Emir (Kerim Alıcı dk. 46), Adis Jahovic (Tijanic dk. 16), Lourency (Halil Akbunar dk. 71), Ndiaye (Ideye dk. 61)

Yedekler: Arda Özçimen, Baku, Ege Özkayımoğlu, Atakan Çankaya, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen (Oğulcan Ülgün dk. 88 ?), Amir, Serdar Gürler (Rahmanovic dk. 88 ?), Bytyqi (Michalak dk. 38), Cikalleshi, Endri (M'Poku dk. 58)

Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Cikalleshi (dk. 25 ve dk. 72) (Konyaspor)

Kırmızı Kart: Yalçın Kayan (dk. 45) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Arslanagic, Lourency, Murat Paluli (Göztepe), Bytyqi, Guilherme, Skubic (Konyaspor)