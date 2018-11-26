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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Bajic'in ara pasıyla Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.


6. dakikada Bajic, Titi'nin müdahalesi sonucunda ceza sahası içinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR odasından gelen talimat sonucu pozisyonu izledi ve Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi.


9. dakikada topun başına geçen Visca, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi. 0-1


30. dakikada konuk takım hızlı çıktı. Mossoro'nun pasında Göztepe ceza sahası sol tarafında topla buluşan Visca'nın şutunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.


36. dakikada Mossoro'nun pasıyla topla buluşan Bajic, Titi'yi geçip Beto'yla karşı karşıya kaldı. Bajic'in sert şutunda Beto geçit vermedi.


43. dakikada Berkan'ın kullandığı vuruşunda Göztepeli oyuncular kafayla Castro'nun önüne indirdi. Bekletmeden vuran Castro hedefi bulamadı.


44. dakikada çalımlarla Başakşehir ceza sahasına sokulan Yasin Öztekin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.



Stat: Bornova


Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal


Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Halil, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Poko, Grillo, Yalçın, Cikalleshi, Kadu, Tayfur, Samed


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caicara, Gökhan, İrfan, Mossoro, Visca, Napoleoni, Bajic


Yedekler: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor, Soner, Hafez, Jojic, Frei, Uğur, Salim


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Visca (dk. 9) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Titi, Berkan (Göztepe), İrfan, Epureanu, Da Costa (Medipol Başakşehir)

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