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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. İstanbul temsilcisi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.


59. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Beto'yla karşı karşıya kalan Napoleoni'nin vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.


73. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına sokulan Mossoro, penaltı noktasındaki Bajic'e aktardı. Bajic boş pozisyonda golü yaptı. 0-2


79. dakikada Halil'in sağdan ortasına iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda top auta gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal


Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama (Tayfur dk. 81 ?), Alpaslan (Cikalleshi dk. 77), Borges (Ngando dk. 58), Castro, Yasin, Halil, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Hakan, Poko, Grillo, Yalçın, Kadu, Samed


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caicara, Gökhan, İrfan (Emre dk. 65), Mossoro (Kerim Frei dk. 76), Visca, Napoleoni, Bajic (Adebayor dk. 84 ?)


Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Hafez, Jojic, Uğur, Salim


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 73) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe), İrfan, Epureanu, Da Costa (Medipol Başakşehir)

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