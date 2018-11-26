Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. İstanbul temsilcisi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.
59. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Beto'yla karşı karşıya kalan Napoleoni'nin vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.
73. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına sokulan Mossoro, penaltı noktasındaki Bajic'e aktardı. Bajic boş pozisyonda golü yaptı. 0-2
79. dakikada Halil'in sağdan ortasına iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda top auta gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal
Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama (Tayfur dk. 81 ?), Alpaslan (Cikalleshi dk. 77), Borges (Ngando dk. 58), Castro, Yasin, Halil, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Hakan, Poko, Grillo, Yalçın, Kadu, Samed
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caicara, Gökhan, İrfan (Emre dk. 65), Mossoro (Kerim Frei dk. 76), Visca, Napoleoni, Bajic (Adebayor dk. 84 ?)
Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Hafez, Jojic, Uğur, Salim
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 73) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe), İrfan, Epureanu, Da Costa (Medipol Başakşehir)