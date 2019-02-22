Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı.
20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti.
27. dakikada Rodallega'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan Rodallega takımını öne geçirdi. 0-1
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, Deniz, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Sosa, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
Yedekler: Arda, Murat Cem, Toure, Batuhan, Ali Osman
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Rodallega (dk. 27 )(Trabzonspor)
Sarı kart: Berkan (Göztepe)