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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı.


20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti.


27. dakikada Rodallega'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan Rodallega takımını öne geçirdi. 0-1



Stat: Bornova


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken


Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, Deniz, Tayfur


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Sosa, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega


Yedekler: Arda, Murat Cem, Toure, Batuhan, Ali Osman


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Rodallega (dk. 27 )(Trabzonspor)


Sarı kart: Berkan (Göztepe)

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