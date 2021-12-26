Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
52. dakikada Berkan Emir'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Adis Jahovic'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.
78. dakikada Obinna Nwobodo'dan topu kapan Joher Rassoul, bir anlık şaşkınlıkla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1
86. dakikada Lourency'nin pasında kaleciyle çaprazda karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutu kaleci Muric'te kaldı kaldı.
90+7. dakikada Birkir Bjarnason'un pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Younes Belhanda'nın şutu, kalecinin son andaki müdahalesiyle kornere çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic (Yalçın Kayan dk. 76), Atınç Nukan, Wilker Angel, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 63), Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, David Tijanic (Halil Akbunar dk. 63), Lourency (Ege Özkayımoğlu dk. 90+5 ?), Adis Jahovic (Cherif Ndiaye dk. 63)
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Adana Demirspor: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç (Semih Güler dk. 79), Samet Akaydın, Kaan Kanak, Tarık Çamdal (Joher Rassoul dk. 71 ?), Birkir Bjarnason, Matias Vargas (Younes Belhanda dk. 65), Gökhan İnler (Simon Deli dk. 65), Benjamin Stambouli, Mario Balotelli (Britt Assombalonga dk. 46), Yunus Akgün
Yedekler: Ferhat Kaplan, Sinan Kurt, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Mario Balotelli (dk. 16) (Adana Demirspor), Joher Rassoul (dk. 78 k.k.) (Göztepe)
Sarı kartlar: Lourency, Dino Arslanagic (Göztepe), Gökhan İnler (Adana Demirspor)