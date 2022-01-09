Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Halil'in kale önüne pasında sonrasında yaşanan karambolde Ndiaye'nin dokunuşunda kaleci Boffin topun sahibi oldu.

22. dakikada sol taraftan Soner ile serbest vuruş kullanan Göztepe'de, kale önünde Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doğukan Sinik'in ön direğe yaptığı ortada tereddütte kalan kaleci İrfan Can, topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

35. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Obinna'nın ara pasıyla kaleciyle karşıya kalan Kerim, topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca pozisyon gol değeri kazanmadı.

45. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Antalyaspor'da, Hakan'ın yaptığı ortaya kale önünde kafa vuruşu yapan Fredy'nin pozisyonunda kaleci İrfan Can sol köşeye uzanarak kornere çeldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Wilker, Murat, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye

Yedekler: Arda, Mihojevic, Kahraman, Yusuf, Atakan, Yalçın, Beykan, Lourency, Jahovic, Ege

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Hakan, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Mukariu, Crivelli

Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Eren, Nuri, Haji, Ghacha, Mustafa, Gökdeniz

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Atınç (dk. 22) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Arslanagic, Wilker, Ndiaye (Göztepe)