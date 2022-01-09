İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Halil'in kale önüne pasında sonrasında yaşanan karambolde Ndiaye'nin dokunuşunda kaleci Boffin topun sahibi oldu.


22. dakikada sol taraftan Soner ile serbest vuruş kullanan Göztepe'de, kale önünde Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0


31. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doğukan Sinik'in ön direğe yaptığı ortada tereddütte kalan kaleci İrfan Can, topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.


35. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Obinna'nın ara pasıyla kaleciyle karşıya kalan Kerim, topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca pozisyon gol değeri kazanmadı.


45. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Antalyaspor'da, Hakan'ın yaptığı ortaya kale önünde kafa vuruşu yapan Fredy'nin pozisyonunda kaleci İrfan Can sol köşeye uzanarak kornere çeldi.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Hüseyin Göçek, Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan


Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Wilker, Murat, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye


Yedekler: Arda, Mihojevic, Kahraman, Yusuf, Atakan, Yalçın, Beykan, Lourency, Jahovic, Ege


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Hakan, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Mukariu, Crivelli


Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Eren, Nuri, Haji, Ghacha, Mustafa, Gökdeniz


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Gol: Atınç (dk. 22) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Arslanagic, Wilker, Ndiaye (Göztepe)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.