Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre'nin yerden vuruşunda top kaleci Beto'nun sağından filelerle buluştu. 0-1
10. dakikada Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda önde direkte Castro'nun kafa vuruşunda arka direğe açılan topu iyi takip eden Deniz'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
11. dakikada Halil'in soldan ortasında topla buluşan Jerome, penaltı noktasında bekleyen Tayfur'a indirdi. Tayfur müsait pozisyonda topu auta yolladı.
21. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortaya Jerome kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.
33. dakikada Douglas'ın şık topuk ceza sahası içinde topla buluşan Uğur'un penaltı noktasına çevirdiği topa ters bir dokunuş yapan Berkan kendi filelerini havalandırdı.
Stat: Bornova
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Tayfur, Halil, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Erol Hakan, Alpaslan, Borges, Gouffran, Lumor, Yalçın
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Ndinga Özer, Douglas, Emre, Diabate
Yedekler: Ali, Kone, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Rybalka, Fatih, Ziya, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Deniz (dk. 10) (Göztepe), Emre (dk. 8) Berkan (dk. 33 k.k.) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Poko (Göztepe)