Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
19. dakikada Soner'in soldan pasında Fenerbahçe kalesi önünde karambol oluştu. Karambolde topu önünde bulan Jahovic uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
34. dakikada Soner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil Akbunar, topu tekrar Soner'e göndermek istedi. Savunmadan seken topu önünde bulunan Halil'in vuruşunda top az farkla auta gitti.
40. dakikada Mesut'un kısa düşen pasında topu önünde bulan Jahovic, topla ceza sahasına kadar girdi. Berke ile karşı karşıya kalan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Atakan Çankaya, David Tijanic, Adis Jahovic
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Yusuf Talum, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Cherif Ndiaye, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Brown Ideye
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Filip Novak, Max Meyer, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Miguel Crespo, Serdar Dursun
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Attila Szalai, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Mergim Berisha, Bright Osayi Samuel
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Gol: Jahovic (dk. 40) (Göztepe)