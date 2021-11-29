Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
47. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Halil'in şutunda top, Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda direğe çarparak auta gitti.
48. dakikada İrfan Can'ın ortasında topa kafayla vuran Serdar Dursun topu kaleye gönderdi. 1-1
57. dakikada Halil'in soldan pasında kale önünde bulunan Jahovic, uygun durumda topa dokunamadı.
79. dakikada Jahovic'in pasında Berke ile karşı karşıya kalan Soner'in şutu Berke'de kaldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar (Lourency dk. 86 ?), Soner Aydoğdu, Atakan Çankaya, David Tijanic, Adis Jahovic (Cherif Ndiaye dk. 83 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Yusuf Talum, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Ege Özkayımoğlu, Brown Ideye
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Filip Novak, Max Meyer (Mergim Berisha dk. 77), Miha Zajc (Jose Sosa dk. 64), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Diego Rossi dk. 77x), Mesut Özil (Attila Szalai dk. 90 ?), Miguel Crespo, Serdar Dursun
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Bright Osayi Samuel
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Jahovic (dk. 40) (Göztepe), Serdar Dursun (dk. 48) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Filip Novak (dk. 88) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Miha Zajc, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Halil Akbunar, Obinna Nwobodo (Göztepe)