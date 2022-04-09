Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, topla buluşan Emrah Başsan'ın orta açmak istediği top Göztepe defansından sekerek yine kendi önüne düştü. Topla birlikte çizgiye doğru ilerleyen Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından vurduğu sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
14. dakikada Göztepe atağında orta sahadan sağ kanada doğru attığı deparla ilerleyen Halil Akbunar'ın ceza sahasına ortasında Di Santo topa yükseldi. Di Santo'nun kafa vuruşunu Kayserispor file bekçisi Lung kornere çeldi.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Yalçın Kayan'ın arka direğe açtığı ortada Di Santo topu kafayla uzak direkteki Kerim Avcı'ya doldurdu. Kerim Avcı'nın müsait pozisyondaki şutu üstten az fakla auta çıktı.
26. dakikada Ramazan Civelek'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması topu uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Savunmadan seken topla buluşan Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-2
45. dakikada Kayserispor orta sahasının kaybettiği topta Halil Akbunar sağ kanattan ceza alanına girdi. Halil'in yerden açtığı ortaya kaleci Lung uzandı ancak yakalayamadı. Di Santo, önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Göztepe: Kenan Piric, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Jacques Moubandje, Obinna, Yalçın Kayan, David Tijanic, Halil Akbunar, Lourency, Di Santo
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Soner Aydoğdu, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Murat Altay, Fırat Arslan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Kayserispor: Silviu Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Attamah, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Mame Thiam, Mustafa Pektemek
Yedekler: Bilal Beyazıt, Kolovetsios, Cardoso, Gözhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, İlhan Parlak, Abdulkadir Parmak, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Emrah Başsan (dk. 8), Kemen (dk. 26) (Kayserispor), Di Santo (dk.45) (Göztepe)
Sarı kartlar: Moubandje (Göztepe), Kemen (Kayserispor)