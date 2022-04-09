Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası önünde Tijanic'in pasında topla buluşan Yalçın Kayan'ın şutu az farkla auta çıktı.
69. dakikada Kayserispor'da sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında Mamae Thiam topla buluştu. Thiam'ın şutunda kaleci Piric topun sahibi oldu.
74. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de ceza alanı ön çizgisinden Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Tijanic'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
88. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından Kahraman'ın doldurduğu topla buluşan Di Santo'nun vuruşu dışarı çıkarken, Göztepeli oyuncular Di Santo'nun Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldığını belirterek penaltı bekledi. VAR incelemesi yapan hakem Yaşal Kemal Uğurlu, pozisyonu inceleyerek aut kararı verdi.
90+2. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte top karambolde kaldı. Karambolde Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Halil Akbunar'ın açtığı ortada kafa vuruşunu yapan Di Santo'nun şutu önce direğe çarptı ardından kaleci Lung'da kaldı.
90+4. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Di Santo topu kafayla yere indirdi. Kale alanı önünde Jahovic'in dokunduğu top direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Göztepe: Kenan Piric, Kerim Alıcı (Adis Jahovic dk. 72), Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Atakan Çankaya dk. 72), Obinna, Yalçın Kayan (Soner Aydoğdu dk. 62), Tijanic, Halil Akbunar, Lourency, Di Santo
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Berkan Emir, Murat Altay, Fırat Arslan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Attamah, Campanharo (Abdulkadir Parmak dk. 90+1 ?) Kemen, Emrah Başsan (Cardoso dk. 55), Mame Thiam, Mustafa Pektemek (İlhan Parlak dk. 67)
Yedekler: Bilal Beyazıt, Kolovetsios, Gözhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Emrah Başsan (dk. 8), Kemen (dk. 26) (Kayserispor), Di Santo (dk. 45) (Göztepe)
Sarı kartlar: Moubandje (Göztepe), Kemen, Campanharo (Kayserispor)