Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası dışından Serdar'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.
7. dakikada Gassama'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan'da kaldı.
14. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Serdar'ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan'da kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil, Serdar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Borges, Gouffran, Ngando, Lumor, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, Canteros, Scarione, Sacko, İlhan, Orgill
Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Mert, Ender, Sadaev, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Alpaslan (dk. 14) (Göztepe)