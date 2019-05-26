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Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası dışından Serdar'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.


7. dakikada Gassama'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan'da kaldı.


14. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


40. dakikada Serdar'ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan'da kaldı.



Stat: Bornova


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil, Serdar, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Borges, Gouffran, Ngando, Lumor, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, Canteros, Scarione, Sacko, İlhan, Orgill


Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Mert, Ender, Sadaev, Kaan, Furkan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Alpaslan (dk. 14) (Göztepe)

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