Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ekuban'ın pasında kale önünde topla buluşan Yusuf'un vuruşunda top Beto'da kaldı.

68. dakikada kalecinin önde olduğunu fark eden Rodallega kendi yarı alanından kaleyi yokladı, top oyun alanını terk etti.

69. dakikada Hosseini, Serdar Gürler'i ceza sahası içinde indirince hakem penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada penaltıda topun başına geçen Deniz Kadah'ın penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Nwakaeme, ceza sahası dışında bekleyen Abdülkadir'e çıkardı. Abdülkadir, ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-2

90. dakikada Abdülkadir'in içeri çevirdiği topu Kadu ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı. 1-3

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan (Halil dk. 68), Poko, Borges (Deniz dk. 46), Castro, Yasin, Serdar, Jerome (Ghilas dk. 73)

Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, Tayfur

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak (Ali Osman dk. 90+3 ?), Yusuf (Murat dk. 90+2 ?), Sosa, Ekuban (Batuhan dk. 86 ?), Nwakaeme, Rodallega

Yedekler: Arda, Toure

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Deniz Kadah (dk. 70 pen.), Rodallega (dk. 27), Abdülkadir Parmak (dk. 73) (Trabzonspor), Kadu (dk. 90 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Berkan, Yasin (Göztepe), Hosseini (Trabzonspor)