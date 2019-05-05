Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Halil'in soldan ortasına iyi yükselen Jerome kafayı vurdu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakika kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serdar Gürler, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-0
15. dakikada Nazım sağ kanattan ortaladığı topa Mevlüt ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
18. dakikada Cissokho'nun soldan ortasına kafayı vuran Mevlüt fileleri havalandırdı. 1-1
32. dakikada Deniz'in kafa vuruşunda top Cissokho'nun eline çarpınca Göztepeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan Mete Kalkavan saha kenarında bulunan VAR noktasında
pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah, topu ve kaleci Boffin'i ayrı köşelere yolladı. 2-1
Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Göztepe: Beto, Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil, Serdar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren, Alpaslan, Borges, Gouffran, Ngando, Gassama, Yalçın, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Diego, Celutska, Cissokho, Hakan, Charles, Fredy, Amilton, Chico, Mevlüt
Yedekler: Ferhat, Tarık, Erman, Bahadır, Doğukan, Yekta, Harun, Sergen, Drole, Doukara
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Serdar (dk. 11), Deniz (dk. 35 pen.) (Göztepe), Mevlüt (dk. 18) (Antalyaspor)