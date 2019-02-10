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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Göztepe savunmasından seken topla ceza yayı çizgisi üzerinde buluşan Djalma'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı.


4. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


12. dakikada Fernandes'in ortasında Göztepe savunması bir an duraksadı. Topu önünde bulan Cisse'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.


20. dakikada son çizgiye inen Serdar'ın ortasında arka direkte Yasin'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Deniz Kadah kafayla ağlara gönderdi. 1-0


32. dakikada Andre Castro'nun sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Borges'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0


36. dakikada Fernandes'in röveşatasında top az farkla dışarı çıktı.


42. dakikada Djalma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavelles kafayla topu ağlara yolladı. 2-1



Stat: Bornova


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Deniz


Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Ngando, Yalçın, Berkan, Kadu, Tayfur


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Wanderson, Tzavellas, Nsakala, Welinton,, Ceyhun, Ozan, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse


Yedekler: Ufuk, Hasan, Caulker, Josef, Hakan, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Deniz Kadah (dk. 20), Borges (dk. 32) (Göztepe), Tzavellas (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Borges, Poko (Göztepe), Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

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