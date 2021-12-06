Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert şut gönderdi ancak top kalenin sağından az farkla oyun alanını terk etti.

49. dakikada sol kanattan yüklenen Gaziantep FK'de Dicko ile paslaşan Halil İbrahim, topu ceza sahasına çevirdi, topla tekrar buluşan Dicko, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.

59. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Caulker'a sert müdahalede bulunan Obinna, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

61. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Recep, sol ayağıyla sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

75. dakikada yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Gaziantep FK'da Maxim'in direkt kaleye vuruşunda kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.

78. dakikada orta alandan yüklenen Gaziantep FK'da Kenan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından attığı falsolu şutta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

87. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan'ın ortasına Arslanagic dokundu, yakın direkte toplu buluşan Ndiaye'nin şutunda top, kalecide kaldı.

90+5. dakikada dol kanattan yüklenen Gaziantep FK'da Sagal'ın topu kale önüne çevirdiği karambolde kalan pozisyonda topa dokunan Caulker'ın vuruşu sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Atakan, Soner, Obinna, Murat, Berkan, Halil Akbunar (Kahraman dk. 84 ?), Lourency (Yalçın dk. 61), Jahovic (Ndiaye dk. 76)

Yedekler: Megyeri, Eren, Beykan, Baku, Efe, Ideye, Yusuf Talum

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul (Sagal dk. 46), Caulker, Toşca, Kitsiou, Recep, Doğan (Figueiredo dk. 73), Maxim, Mendyl (Halil Pehlivan dk. 46), Dicko (Kenan dk. 78), Muhammet

Yedekler: Burak, Ulaş, Furkan, Oğuz, Messaoudi, Yusuf Türk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Jahovic (dk. 39 pen ve 45+4) (Göztepe), Recep (dk. 61) (Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: Obinna (dk. 59) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Atakan, Lourency, Berkan (Göztepe), Kitsiou, Toşca (Gaziantep FK)