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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü'nü konuk etti. Mücadeleden 2-1'lik skor ile ayrılan Göztepe ligde kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


69. dakikada Titi'den şık bir çalımla sıyrılan Orgill'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.


74. dakikada Canteros'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran Pazdan takımına eşitliği getirdi.


75. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Serdar'ın yakın mesafeden vuruşunda Korhan topu çıkardı. Seken topu önünde bulan Castro'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.


81. dakikada Borges'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Cebrail'in eline çarpınca VAR odasından gelen uyarı sebebiyle Cüneyt Çakır saha kenarında bulunan VAR kontrol ekranından pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi.


84. dakikada topun başına geçen Deniz, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı. 2-1



Stat: Bornova


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil (Lumor dk. 90+1 ?), Serdar (Reis dk. 87 ?), Jerome (Borges dk. 70)


Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Ngando, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail (Sedat dk. 90 ?), Moke, Canteros, Scarione (Sadaev dk. 46), Sacko, İlhan (Mehmet dk. 72), Orgill


Yedekler: Altay, Mahmut, Mert, Ender, Kaan, Furkan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Alpaslan (dk. 14), Deniz (dk. 84 pen.) (Göztepe), Pazdan (dk. 74) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Alihan, Cebrail (MKE Ankaragücü)

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