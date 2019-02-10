Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı müsabakayı ev sahibi Göztepe kazanarak üç hafta aradan sonra 3 puana uzandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Efecan sağdan ortaladı, müsait durumdaki Ozan'ın kafasında top auta çıktı.
57. dakikada Djalma'nın ortaladığı topa Cisse vurdu, yakın direkte iyi yer tutan Beto topu kornere çeldi.
61. dakikada Tzavellas'dan çok şık bir çalımla kurtularak kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşunda Haydar gole izin vermedi.
72. dakikada Borges'in sağdan yaptığı ortaya Serdar kafayı vurdu, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
74. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin düzgün vuruşunda maça denge geldi.
89. dakikada Nabil Ghilas'ın harika rövaşatasında top ağlarla buluşurken, hakem Fırat Aydınus VAR odasından gelen uyarı sebebiyle pozisyonu saha kenarında bulunan televizyondan izledi ve golü verdi. 3-2
Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Alpaslan dk. 71), Borges (Gouffran dk. 80), Castro, Yasin, Serdar, Deniz (Ghilas dk. 83)
Yedekler: Göktuğ, Halil, Ngando, Yalçın, Berkan, Kadu, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Wanderson, Tzavellas (Caulker dk. 90+3 ?), Nsakala, Welinton, Ceyhun, Ozan (Taha dk. 83), Djalma, Efecan, Fernandes (Josef dk. 88 ?), Cisse
Yedekler: Ufuk, Hasan, Caulker, Hakan, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Deniz Kadah (dk. 20), Borges (dk. 32), Ghilas (dk. 89) (Göztepe), Tzavellas (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Serdar (dk. 90+2) (Göztepe)
Sarı kartlar: Borges, Poko, Castro, Yasin, Serdar, Beto, Alpaslan (Göztepe), Welinton, Nsakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)