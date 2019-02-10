İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı müsabakayı ev sahibi Göztepe kazanarak üç hafta aradan sonra 3 puana uzandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Efecan sağdan ortaladı, müsait durumdaki Ozan'ın kafasında top auta çıktı.


57. dakikada Djalma'nın ortaladığı topa Cisse vurdu, yakın direkte iyi yer tutan Beto topu kornere çeldi.


61. dakikada Tzavellas'dan çok şık bir çalımla kurtularak kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşunda Haydar gole izin vermedi.


72. dakikada Borges'in sağdan yaptığı ortaya Serdar kafayı vurdu, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.


74. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin düzgün vuruşunda maça denge geldi.


89. dakikada Nabil Ghilas'ın harika rövaşatasında top ağlarla buluşurken, hakem Fırat Aydınus VAR odasından gelen uyarı sebebiyle pozisyonu saha kenarında bulunan televizyondan izledi ve golü verdi. 3-2



Stat: Bornova


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Alpaslan dk. 71), Borges (Gouffran dk. 80), Castro, Yasin, Serdar, Deniz (Ghilas dk. 83)


Yedekler: Göktuğ, Halil, Ngando, Yalçın, Berkan, Kadu, Tayfur


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Wanderson, Tzavellas (Caulker dk. 90+3 ?), Nsakala, Welinton, Ceyhun, Ozan (Taha dk. 83), Djalma, Efecan, Fernandes (Josef dk. 88 ?), Cisse


Yedekler: Ufuk, Hasan, Caulker, Hakan, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Deniz Kadah (dk. 20), Borges (dk. 32), Ghilas (dk. 89) (Göztepe), Tzavellas (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Serdar (dk. 90+2) (Göztepe)


Sarı kartlar: Borges, Poko, Castro, Yasin, Serdar, Beto, Alpaslan (Göztepe), Welinton, Nsakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.