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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 3 - Demir Grup Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Altı golün atıldığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)


46. dakikada Deniz Kadah yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Tolgahan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.


52. dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Tayfur'un şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.


53. dakikada Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2


80. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Muhammet çok şık bir vuruşta Beto'yu mağlup etti. 2-3


82. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahasına giren Jerome, penaltı noktasındaki Ngando'ya aktardı. Ngando'nun şutunda maça bir kez daha denge geldi. 3-3



Stat: Bornova


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Göztepe: Beto, Gassama (Ngando dk. 71), Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Tayfur (Borges dk. 90+3 ?), Halil, Jerome (Alpaslan dk. 86)


Yedekler: Göktuğ, Eren, Erol Hakan, Gouffran, Lumor, Yalçın


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Ndinga Özer (Rybalka dk 90+1 ?), Douglas, Emre (Muhammet dk. 46), Diabate (Ziya dk. 75)


Yedekler: Ali, Kone, Mert, Erdoğan, Torje, Fatih, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Deniz (dk. 10), Jerome (dk. 53), Ngando (dk. 82) (Göztepe), Emre (dk. 8) Berkan (dk. 33 k.k.), Muhammet (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)


Kırmızı kart: Reis (dk. 79) (Göztepe)


Sarı kart: Poko (Göztepe)

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