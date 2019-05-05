Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bir kırmızı kart ve iki penaltı kararının çıktığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini devirerek ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Halil'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta iyi yer tutan Boffin topu yumrukladı.

50. dakikada Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta Jerome'a çarpan top kaleye yöneldi, Boffin kritik bir hamleyle topu çıkardı.

63. dakikada Boffin ceza sahası içinde Jerome'u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-1

72. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahasına sokulan Serdar Gürler, şık bir vuruşla kaleci Boffin'in solundan topu ağlara yolladı. 4-1

90+1. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Boffin'den seken topu Deniz ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro (Alpaslan dk. 87 ?), Deniz, Halil (Gouffran dk. 76), Serdar (Borges dk. 89 ?), Jerome

Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Gassama, Yalçın, Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Diego, Celutska, Cissokho, Hakan, Charles, Fredy (Doğukan dk. 66), Amilton (Drole dk. 74), Chico, Mevlüt (Doukara dk. 78)

Yedekler: Ferhat, Tarık, Erman, Bahadır, Yekta, Harun, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Serdar (dk. 11 ve 72), Deniz (dk. 35 pen. ve 66 pen.) (Göztepe), Mevlüt (dk. 18) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Charles (dk. 58) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Boffin, Diego, Celutska (Antalyaspor)