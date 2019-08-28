Sprint İzmir Rallisinde prim müjdesi

Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK), geçen yıl düzenlediği ve büyük beğeni alan gece rallisini bu yıl 30 Ağustos'ta Sasalı Kent Ormanı çevresinde gerçekleştirecek. Yarışacak olan pilotlara, primlerde verileceği açıklandı.

Geçen yıl düzenlenen düzenlenen ve büyük beğeni alan gece rallisi bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenecek. Toplam uzunluğu 21 kilometre olan, toprak 4 özel etaptan oluşan rallide ekipler, 5 ayrı kategoride mücadele edecek. Marmaris'te yapılacak Dünya Ralli Şampiyonasına katılacak sporcular için antrenman niteliği de taşıyacak rallide 25 otomobil yer alacak.

Sprint İzmir Rallisi, 30 Ağustos Cuma günü saat 18:00'de start alacak ve Sasalı Kent Ormanı çevresinde oluşturulan 5.25 km uzunluğundaki Kaklıç ve Sasalı etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından saat 23:00'te son bulacak. Bahadır Sevinç, Ayhan Germirli, Hasan Durmaz ve Duhan Erhan Alsan gibi tecrübeli pilotlar da yarışta yerini alacak.

Start primi her ekibe verilirken, eğer iki ayrı başarı primi alacak ekip olursa yalnızca yüksek olan prim verilecek. Ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Fedarasyonu da, kategorilerinde birinci olan ekiplere dört adet toprak ralli lastiği verecek.

Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Diker, yarışta start alacak ekiplere prim verileceğini yineleyerek, "Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı gün olan 30 Ağustos, hiç şüphesiz tarihimizin en şanlı günlerinden biridir. Biz de bu özel günde sporcularımıza katkı sağlamak için Zafer Bayramı destek primi vereceğiz. Sporcularımızın motivasyonunun arttırılması için onları; lastik, yakıt, nakliye ve benzeri yarış giderlerini karşılamaları amacıyla katılım ve başarı primleri ile destekleyeceğiz. Ağustos ayının son haftasında yapılacak Sprint İzmir Ralli'nde start alacak her ekibe 600 TL start destek primi ile kategoriler de birincilere bin TL ikincilere 750 TL ve üçüncülere 500 TL başarı primi verilecek" dedi.