Srebrenitsa anneleri Diyarbakırlı annelere destek için Türkiye'de

1994-1995 yılında Sırpların bir gecede katlettiği Boşnak vatandaşların anne ve yakınları, PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan Diyarbakırlı annelere destek olmak için Türkiye'ye geldi. Önce İzmir'e gelen 100 Srebrenica annesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya geçerek Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek.

PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ve 42 gündür Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere, bir destekte Srebrenica annelerinden geldi. Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gelen 17 farklı sivil toplum kuruluşu üyesi 100 anne, İzmir Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Bosna Hersek Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mitheda Oruli, “Ben de bir anneyim. Türk askerlerini ve annelerini ziyaret etmeye geldik. Dün biz ağlıyorduk, bugün siz ağlıyorsunuz" dedi. Oruli, "Siz bizim yanımızdaydınız, o yüzden biz de bugün sizin yanınızdayız. Diyarbakır'daki annelerimizi ziyaret edeceğimiz için çok mutluyuz. Biz teröre ‘hayır' demek istiyoruz. Çocuklarımız çok daha iyi bir geleceği hak ediyorlar" şeklide konuştu.

Diyarbakırlı annelere mesaj veren Oruli, "Her zaman yanınızda olacağız. Ne zaman isterseniz Bosna'dan ve her yerden size yardım etmeye ve destek vermeye geleceğiz" diye aktardı.

Sırpların bir gecede katlettiği anneleri ve yakınları

Srebrenica annelerine eşlik eden AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait de, "Bosna'nın farklı şehirlerinden çok değerli misafirlerimiz var. Srebrenica anneleri, 1994 yılında Sırpların bir gecede şehit ettiği 8 bin 372 Boşnak kardeşimizin anneleri ve yakınlarıdır. Bu olaydan sonra Srebrenica anneleri diye bir dernek kuruyorlar. Bu derneğin uluslararası anlamda çok önemli çalışmaları olmuştur. Bu insanlar İzmir Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz'un katkılarıyla buraya gelmek istediler. Diyarbakır'daki anneleri ziyarete edecekler. ‘Aynı duyguları paylaşıyoruz; çünkü onlarda evlatlarını kaybettiler' diyorlar. İzin alabilirsek Şanlıurfa'da askerlerimizle beraber bir karavana yemeği yiyecekler. Eğer randevu alabilirsek Cumhurbaşkanımızı da külliyede ziyaret etmek istiyoruz. Meclisimizi ziyaret etmek istiyoruz. Bu ziyaretler kapsamında ben de yanlarında bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Srebrenica anneleri, İzmir'den sonra Şanlıurfa ve Diyarbakır'a giderek, hem Türk askerlerine hem de annelere destek olacak. Annelerin ardından Ankara'ya geçerek bir dizi görüşme yapmaları planlanıyor.