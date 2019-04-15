Stadyumun adını değiştirdi, maçı halkın içinde izledi

İzmir Tire'de seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturan ve ilk iş olarak eski belediye başkanının adını taşıyan stadyumu 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' olarak değiştiren Salih Atakan Duran, ilk karşılaşmayı da sıraya girip bilet alarak, vatandaşlarla izledi.

Tire ilçesinde seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturan İYİ Parti'li Salih Atakan Duran, ilk olarak meclis kararı ile Eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adını taşıyan stadyumun ismini değiştirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yaptı. Başkanlık koltuğunu devralan Tire Belediye Başkanı Atakan Duran, bir ilke daha imza atarak vatandaşlarla sıraya girip maç bileti aldı ve maçı halkın içinde izledi.

Sıraya girip maç bileti aldı

Dün Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda oynanan Tire 1922 ile Şile Yıldızspor karşılaşması öncesi stadyuma gelen Başkan Duran, protokolde oturmak yerine vatandaşların bulunduğu tribüne giderek sıraya girip maç bileti aldı. Biletini alan Duran, daha sonra halkın içine girerek burada karşılaşmayı izledi. Belediye Başkanı Duran'ı kendi aralarında gören vatandaşlar, 'Helal olsun, başkan dediğin böyle olur' ifadelerini kullandı.