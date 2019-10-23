STK'larda "Kur'an-ı Kerim ile Hayat Boyu Aydınlık" projesi başladı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kur'an'a Hizmet Derneği ve İMHAD iş birliği ile "Kur'an-ı Kerim ile Hayat Boyu Aydınlık" projesi faaliyete geçirildi. Projeyle, ister resmi kurumlarda ya da sivil toplum kuruluşlarında Kur'an-ı Kerim kursu açılabilecek.

"Kur'an-ı Kerim ile Hayat Boyu Aydınlık" projesi İzmir'de hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk ziyaret, Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin ve Milli Eğitim Proje Koordinatörü Mete Sezgin tarafından Buca Sivas Yiğidolar Derneği'ne gerçekleştirildi.

Ziyaret esnasında, Sivas Yiğidolar Federasyonu Başkanı Murat Urhan, Buca Sivas Yiğidolar Dernek Başkanı Abdulgazi Durna ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Proje kapsamında, İzmir'in tüm ilçelerinde her yaştan vatandaş ister okullarda, ister resmi kurumlarda ya da sivil toplum kuruluşlarında (STK) Kur'an-ı Kerim kursu açılabilecek. Bizde proje koordinatorümüz ile kurumları ve sivil toplum Kuruluşlarını ziyaret ederek farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Dernek başkanı Abdulgazi Durna da, proje ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Derneğimizde Kur'an'ı Kerim kursu açabilecek olmamız bizi çok mutlu etti. Bize verilen bilgiler ışığında ilk işimiz halk eğitim müdürlüğüne gidip,Kur'an-ı Kerim kursu açmak için gerekli işlemleri başlatmak olacak. Bundan böyle iş çıkışı toplanan dernek üyelerimiz ile sohbet ve muhabbetin dışında Kur'an-ı Kerim öğreneceğiz" şeklinde konuştu.