STK'lardan 28 Şubat anması

28 Şubat sürecini anmak için İzmir'de toplanan sivil toplum kuruluşları (STK), Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağına da tepki gösterdi. STK'lar, Rusya-Ukrayna Savaşı için "acil barış" çağrısında bulundu.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İzmir Temsilciliği ve İzmir Eğitime Destek Platformu (EDP) üyesi vatandaşlar, Konak Meydanı'nda bir araya gelerek 28 Şubat'ı andı. Vatandaşlar ayrıca Hindistan'da ki başörtüsü yasağı kararına da tepki gösterirken, Rusya-Ukrayna Savaşı için de barış çağrısı yaptı.

“Esamesi bile okunmuyor”

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ellerindeki pankart ve dövizler taşıyıp sloganlar attı. Ortak basın açıklamasını okuyan İSTOK Dönem Başkanı Uğur Bayrak, “28 Şubat post modern darbesinin üzerinden tam 25 yıl geçti. Her darbe döneminde olduğu gibi bu dönemde de birçok vatandaşımız inançları nedeniyle haksız uygulamalara maruz bırakılmış, din ve vicdan hürriyetleri ihlal edilmiş, binlerce başörtülü öğrenci okullarından uzaklaştırılarak ve katsayı uygulamasıyla fırsat eşitliği ortadan kaldırılarak eğitim hakları ellerinden alınmıştır. Şükürler olsun ki o günlerde bin yıl süreceği iddia edilen sürecin şimdilerde esamesi bile okunmuyor. O gün burnundan kıl aldırmayan, ceberut 28 Şubat paşaları geç de olsa yıllar sonra gözaltına alınarak darbe yapmak suçundan yargılandı ve yargılama sonucu hapse atılıp tüm rütbeleri söküldü” ifadelerini kullandı.

Hindistan'da ki başörtüsü yasağına tepki

“Ülkemizde yaşanan bu acı olayları, şimdi de adeta hatırlatıcı bir belgesel gibi Hindistan'da izlemekte ve yaşamaktayız” diyen Bayrak, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkeme kararıyla başörtülü öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasına ilişkin eleştirilerini sıraladı. Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hindistan devleti uluslararası hukuk ve insan hakları normlarına uymalı, kendi Müslüman vatandaşlarına eziyet etmeyi, devletin resmi ideolojisi ile çevreleyip fikirlerini ve yaşam haklarını sınırlamaktan vazgeçmelidir.”

“Acilen barış”

Konuşmasından Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Bayrak, “Bloklara ayrılmış olan dünya, bu duruma tepki vermekte gecikmiştir ve duymazdan gelmektedir. Savaşın kader olarak görüldüğü Orta Doğu Coğrafyası dışında uzunca bir aradan sonra yaşanan bu savaşın sonuçlarının her canlıyı geçmişten daha fazla etkileyeceğini vurgulamak isteriz. Yaşadığımız bu coğrafyadan aşina olduğumuz şekilde küresel güçlerin haksız saldırılara sessiz kalmasını kınıyoruz. Tüm dünyayı yaşanan bu insanlık dramına tepki vermeye davet ediyoruz. Dünyadaki uluslararası organizasyonları acilen göreve çağırıyoruz. İnsanı yaşatmayı düstur edinen bir medeniyetin evlatları olarak hemen ve şimdi barış çağrısı yapıyor ve haykırıyoruz; acilen barış, hemen, şimdi ve daima” sözlerine yer verdi.