STK'lardan Başkan Gümrükçü'ye ziyaret

İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Çiğli Şoförler Odası Başkanı İbrahim Bayram, Ata Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Necat Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Çiğli Belediyesi Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, STK temsilcileri Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye özel yapılmış Türk Bayraklı tablo hediye ettiler. STK temsilcileri, yapmış oldukları ziyarette belediye olan ilişkilerin önemine değinerek, bazı istek ve önerilerini dile getirdiler.

STK temsilcilerini dinleyen Utku Gümrükçü; "Her türlü sorun taleplerinizi bize iletin. Halkımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda hizmetlerimizi üreteceğiz. 7/24 görevimin başındayım ve Çiğli için meclis üyelerimizle var gücümüzle çalışacağız. Saha çalışmalarımız esnasında bizim de aldığımız notlar var. Çiğli ile ilgili sorunları yerinde görüp, sizlerle birlikte tespit edeceğiz. Her konuda esnafımıza destek çıkacağız. Birlikte çalışıp birlikte çözeceğiz" diye konuştu.