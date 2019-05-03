Su Ürünleri Dekanlar Konseyi toplantısı Ege'de yapıldı

Ege Üniversitesi (EÜ), ‘Su Ürünleri Dekanlar Konseyi' toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerin su ürünleri fakültelerinin dekanlarının katıldığı toplantıda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Su Ürünleri Fakültemiz güçlü bir akademik kadroya sahip, ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bilimsel çalışmalar yürütüyor. Elbette bilgi paylaşarak çoğalır, ayrıca konseye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Su Ürünleri Dekanlar Konseyi' EÜ Strateji Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ve farklı üniversitelerden 15 su ürünleri fakültesi dekanı katıldı. EÜ Su Ürünleri Fakültesinin güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu hatırlatan Rektör Budak, “Üç tarafı denizlerle çevreli ülkemiz için aslında su ürünleri fakülteleri büyük önem taşıyor. Sektörün gelişmesi ve bilim adına fakültelerimizde çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar dünyada oldukça dikkat çekiyor. Elbette bilgi paylaşarak çoğalır, dekanlarımız gerek akademi gerekse sektöre yönelik fikir alışverişinde bulunup gelecekteki faaliyetlerini de burada alacakları kararlarla şekillendirecek. Konseye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Akademik işbirlikleri ve yeni projeler de görüşüldü

Toplantıda, yaklaşık 35 yıldır üzerinde çalışılan ancak karara bağlanamayan ‘Su Ürünleri Mühendisliği Yetki Yasası Taslağı' ile ilgili önemli gelişme kaydedildi, taslak dekanlar tarafından görüşülüp kabul edildi. Ayrıca, su ürünleri fakülteleri bünyesinde yürütülen akreditasyon ve eğitim-öğretim müfredatının iyileştirilmesiyle çalışmaların sürdürülmesi yönünde oy birliğiyle karar alındı. Akademik işbirlikleri ve yeni projelerle ilgili görüşmelerin de yapıldığı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de su ürünleri alanına verdiği desteklerden ötürü teşekkür mektubu hazırlanıp gönderildi.