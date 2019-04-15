Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinden Özbekistan atağı

Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörlerinden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türk Cumhuriyetlerine yönelik tanıtım atağı başlattı. Tanıtım atağında ilk durak, 2019 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 231'lik ihracat artışı sağladığımız Özbekistan oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Özbekistan'da düzenlenen UZFOOD Fuarı'na katılarak Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin tanıtımını yaptı. Türk Cumhuriyetleri ile tarihi dostluğu ticarete dönüştürmek istediklerini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Özbekistan'daki fuara Türk Cumhuriyetlerinin çoğunda faaliyet gösteren gıda ithalatçılarının geldiğini, bu fuarda Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

"Türk Cumhuriyetlerini hedef pazar seçtik"

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Rusya pazarında yoğunlaştığını anlatan Girit, “Türk Cumhuriyetleri'ne sınırlı bir ihracatımız var. Türkiye'nin ihracatta yeni pazarlar kazanarak hedeflerine ulaşması için Türk Cumhuriyetlerinin hedef pazar olarak seçtik. 2019 yılının Ocak-Mart döneminde Özbekistan'a ihracatımızın yüzde 231'lik artışla 1 milyon 831 bin dolara çıkması da doğru bir karar verdiğimize işaret ediyor” diye konuştu.

10 binin üzerinde kişi fuarı ziyaret etti

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 3-5 Nisan tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent NEC Uzexpocentre fuar merkezinde İTECA Exhibitions tarafından düzenlenen Uzfood Fuarı'na 21 m2 info stand ile katılım sağladı. Fuarda Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğini, yönetim kurulu üyesi Melih İşliel temsil etti. UZFOOD Fuarı'na 25 farklı ülkeden, 260 firma katılım sağlarken, 10 binin üzerinde kişi fuarı ziyaret etti. Türkiye UZFOOD Fuarı'na 35 firma ile iştirak etti.

270 bin dolar ihracat

Türkiye'den Özbekistan'a 2018 yılında 2 milyon 168 bin dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edilirken, süt ve süt ürünleri sektörü 1 milyon 30 bin dolarlık ihracat tutarıyla en fazla ihracat yapan alt sektör oldu. Kanatlı sektörü 612 bin dolarlık ihracata imza atarken, Özbekistan'a Türkiye'den 137 bin dolarlık su ürünleri, 120 bin dolarlık yumurta ihraç edildi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün diğer kalemlerinin Özbekistan'a ihracatı ise 270 bin dolar olarak kayıtlara geçti.