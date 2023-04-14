Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen 2026 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedefi

Dünya'nın protein ihtiyacını karşılayarak, 2022 yılında 4 milyar 66 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2026 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedefi belirledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHİB) Başkanı Bedri Girit, 2000'li yılların başından itibaren ihracatın yıldız sektörlerinden biri olduklarını, 22 yıldır her yıl ihracatlarını artırarak 2022 yılı sonunda 4 milyar 66 milyon dolara ulaştıklarını, 2023 yılı için ortaya koydukları 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefini bir yıl öncesinden 566 milyon dolar geçmeyi başardıklarını, 2026 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.

Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan ESÜHİB 2022 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Girit, “4 milyar 66 milyon dolar ihracatımıza su ürünleri sektörü 1 milyar 637 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağladı. Su ürünleri sektörünü 1 milyar 492 milyon dolarlık ihracatla kanatlı eti ve yumurta sektörü takip etti. Kanatlı eti 1 milyar 95 milyon dolar ihracat yaparken, yumurta ihracatımız 397 milyon dolar; süt ve süt ürünleri sektörümüz ise; 505 milyon dolar ihracat performansı gösterdi. Bal sektörü Türkiye'ye 45 milyon dolar kazandırırken, diğer ürünlerin ihracatından 383 milyon dolar döviz elde edildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak da 1,6 milyar dolar ihracatla sektörümüzün toplam ihracatından yüzde 39 pay aldık ve en çok ihracat yapan birlik olmayı sürdürdük” şeklinde konuştu.

Ege'nin 2026 hedefi 2 milyar dolar

Dünya mutfaklarının 3 öğün protein ihtiyacını gidermek için çalıştıklarının altını çizen Başkan Girit, “2026 yılı için sektörümüz Türkiye geneli ihracat hedefi 5 milyar dolar iken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz olarak bu hedefe 2 milyar dolar katkı sağlamak istiyoruz. Bu maksatla sektörlerimizi tanıtmak için su ürünleri, kanatlı etleri ve bal sektöründe tanıtım filmlerimizi tamamladık. Yurtdışı fuar, ticaret heyetleri, sektörel toplantılar gibi alanlarda gösterimini sağlıyoruz. Süt ve süt ürünleri sektöründe de tanıtım filmi için çalışmalara başladık. Yurtdışına Türk balıklarını tanıtmak için sosyal medyada yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Uzakdoğu ve ABD pazarlarında TURQUALITY projeleri sürdürüyoruz. Uluslararası ve ulusal sektörel kuruluşlarda ülkemizi temsil ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılda da yoğun bir şekilde fuar, ticaret heyeti, alım heyeti, URGE projelerine devam edeceğiz” dedi.

Yeni URGE Projesi geliyor

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle; ihracatçı firmaların kümelenerek yetkinliklerinin artırıldığı, ortak hareket etme kültürü kazandıran, hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti organizasyonları yapmaya imkan sağlayan Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projelerini (URGE) Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği gündemine aldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Dünyanın her noktasına ulaşım sağlayacak kapasitedeki su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerindeki Türk Firmalarının hedef pazarlara tanıtılması amacıyla bir UR-GE Projesi için çalışmalara başladıklarını da genel kurul katılımcılarıyla paylaştı.

ESÜHİB ormanı büyüyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin sürdürülebilirlik eksenli sürdürdüğü çalışmaları da paylaşan Başkan Girit, son 3 yılda İzmir ve Afyon'da 2 koruluk oluşturduklarını, ihracatın yıldızı olan firmalar adına binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını, 2022 yılında da ihracatın yıldızı olan firmalar için bin fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Koruluk oluşturma yanında, su ürünleri sektörü özelinde karbon ayak izi konusunda sektörün karbon salınımını azaltmak konusunda farkındalık oluşturmak için Ege Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirdiklerini de aktaran Girit, “Kanatlı, süt ve bal sektöründe de sürdürülebilirlik mottosu içerisinde karbon ayak izi ölçüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda yürütülen ‘Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesi' için de destek sağladık” şeklinde konuştu.

“Depremin yaralarını sarmak için seferber olduk”

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında depremin derin yaralarını sarmak için Türkiye'deki her kurum gibi harekete geçtiklerini de belirten Girit, birlik olarak 500 bin TL'lik ayni yardımda bulunduklarını, üyelerinin ise tüm imkanlarıyla deprem bölgesine yardım seferberliğine girdiğini, önümüzdeki süreçte de yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Mali Genel Kurulunda birliğin 2023 yılı bütçesi 48 milyon TL olurken, 2023 yılı iş programı da kararlaştırıldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2022 yılında gerçekleştirdiği 1,6 milyar dolarlık ihracatın 1,35 Milyar dolarlık büyük dilimini gerçekleştiren 25 firma için oluşturulan korulukta dikilen fidanların sertifikaları genel kurul toplantısı sonrasında firma temsilcilerine takdim edildi.

ESÜHİB Koruluğunun oluşturulmasına büyük destek veren Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Haluk Taktak'a EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve ESÜHİB Başkanı Bedri Girit teşekkür plaketleri verdi.

Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, ESÜHİB Yönetim Kurulu'nun koruluk için Bolvadin'i seçmesinden dolayı teşekkür ederken, Bolvadin'in tarihi ve doğal güzelliklerini simgeleyen bir plaketi ESÜHİB Başkanı Bedri Girit'e takdim etti ve ESÜHİB üyelerini Bolvadin'e davet etti.