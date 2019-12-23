Sualtı hokeyinde Ege damgası

Ege Sualtı Sporları Kulübü, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 19-22 Aralık tarihleri arasında 22 erkek, 10 kadın olmak üzere toplamda 32 takımın katılımı ile Kütahya'da düzenlenen Sualtı Hokeyi U19 Gençler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katıldı. Ege Sualtı Sporları Kulübü, 6 galibiyete karşı sadece 2 mağlubiyet alarak büyük bir başarıya imza attı.

İzmir Ticaret Organize Sanayi Bolgesi (İTOB) destekleri ile katıldıkları sualtı hokeyi müsabakalarında kıyasıya mücadele eden Ege Sualtı Sporları Kulübü, 2021 yılında Tükrkiye'nin ev sahipliği yapacağı Sualtı Hokeyi U19 Gençler Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek olan kadın ve erkek sporcuları milli takımlara vermeye hazırlanıyor. Milli takım antrenörleri tarafından gözlemlenen müsabakalarda özellikle 2003-2005 yılları arası doğumlu sporcular mercek altına alınırken, bu yaş aralığındaki Ege Sualtı Sporları Kulübü sporcularının performansı teknik heyet tarafından memnuniyet ile karşılandı.

"Son derece memnunuz"

Ege Sualtı Sporları Kulübü Başkanı ve milli takım antrenörü Tarkan Laleli, elde edilen galibiyetler sonrası şunları söyledi:

"İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nin destekleri ile katıldığımız bu turnuvada sezon başında olmamıza rağmen sporcularımızın elde ettiği galibiyetlerden son derece memnunuz. Teknik ekip olarak performans testleri sonuçlarına göre, sporcularımızın sezonun ilk turnuvasına tam hazır olmadıklarını biliyorduk. Fakat buna rağmen gösterdikleri üstün performans tüm oteriteler tarafından takdir toplarken, bizleri de çok memnun etti. Elde edilen galibiyetler ile birlikte doğru yolda olduğumuzu gördük. Şubat ayında yapılacak bir sonraki müsabakalara tam performans ile katılmak için gerekli hazırlıklara ara vermeden başlıyoruz. Sporcusu, teknik heyeti, yönetimi, taraftarı tek bir yürek olmuş durumdayız. Şampiyonluklar alarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Başta sporcularım olmak üzere tüm yönetici, antrenör, sporcu ve sporcu velilerimize ama en önemlisi bize olan desteklerinden dolayı İTOB Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum."