Şubat ayında EİB'den 1 milyar 15 milyon dolarlık ihracat

Şubat ayında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi ihracatçılar, 1 milyar 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, zirvenin yeni sahibi ihracatını yüzde 11'lik artışla 117,3 milyon dolarla taşıyan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılı ocak-şubat dönemindeki ihracatı yüzde 3'lük artışla 2 milyar 92 milyon dolardan, 2 milyar 157 milyon dolara çıkarken, son bir yıllık ihracat ise yüzde 1'lik gelişimle 13 milyar 355 milyon dolara yükseldi.

İhracatını en fazla arttıran deri sektörü

Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6 tanesi 2019 yılı şubat ayına göre ihracatlarını arttırmayı başarırken, diğer yarısı 2019 yılı şubat performansını yakalayamadı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 25'lik ihracat artışıyla 17,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı ve ihracat artış rekortmeni oldu.

Ocak ayında zirvede yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, şubat ayında 109 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, zirvenin ikinci basamağında kendine yer buldu.

Ege Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 4'lük ihracat artışıyla 81,3 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 66 milyon dolar dövizi kayda aldı.

Tekstil ve Mobilya ihracatı yüzde 5 gelişti

EİB'de ihracatı artan diğer birlikler ise Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği idi. Her iki birlikte ihracatını yüzde 5 arttırırken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı 52,2 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri sektörünün ihracatı 16,3 milyon dolara ulaştı.

Maden ihracatı korona virüse şubat ayında direndi

Çin'den çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüsünün en fazla etkilemesi beklenen madencilik sektörü şubat ayını yatay bir ihracat rakamıyla atlattı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 58,4 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2019 şubat ayındaki ihracat rakamını tekrarladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 60 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Şubat ayında 58,7 milyon dolar ihracatta kaldı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 32,5 milyon dolar ihracat performansı gösterirken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 15,1 milyon dolarlık ihracatla listenin 12. sırasına yerleşti.

Şubat ayında İblib'de verdiğimiz şehitler başta olmak üzere çok sayıda üzücü olaya şahitlik ettiğimizi dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, etkisini her geçen gün arttıran korona virüsü nedeniyle 2020 yılının beklenenden zor bir yıl olmaya aday olduğunu dile getirdi.

2020 yılının ocak-şubat döneminde tüm olumsuzluklara rağmen EİB'nin ihracatının yüzde 3'lük artış göstermesinin teselli kaynağı olduğunu anlatan Eskinazi, "Sürdürülebilirlik yılı ilan ettiğimiz 2020 yılında ihracatımızın sürdürülebilir olması adına çaba göstereceğiz. Yapmayı planladığımız birçok fuar, sektörel ticaret heyeti organizasyonları iptal oluyor. O nedenle 2020 yılı için öngörülerimizin gerçekleşmeme riski var. Bu şartlarda morallerimizi bozmadan üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.