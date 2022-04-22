Suç makinesi annesine ait tarladaki konteynerde saklanırken yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli yer değişerek yurt dışına kaçma çabası içinde olan zanlı, annesine ait bir tarlada konteyner içerisinde saklandığı esnada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'nun kentte olduğunun istihbaratı alındı.

Sürekli yer değiştiren ve yurt dışına kaçma çabasında olan O.U.'nun Fatih Mahallesi'nde saklandığına yönelik bilgi alan ekipler, hemen harekete geçti. Baskın yapan ekipler, zanlıyı annesine ait bir tarlada konteyner içerisinde saklandığı esnada kıskıvrak yakaladı.

86 ayrı suçtan (76 adet Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 4 adet Dolandırıcılık, 1 adet Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, 1 adet Hakaret, 1 adet Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, 3 adet Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama) aranma kaydı bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.