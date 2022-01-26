Suç örgütü lideri, İzmir polisinin amansız takibiyle yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan kaydı olan A.R.A.'nın (35) ilçede bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Suç örgütü liderini yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, A.R.A.'nın Atatürk Mahallesi Endüstri Caddesinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti. Günler süren çalışma sonucu yeri belirlenen zanlı, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonla, saklandığı adreste ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi, 37 yıldan fazla hapis cezası ile aranıyordu

Polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalanan zanlının suç örgütü kurma ve yönetme, yağma ve tefecilik gibi suçlardan, Ödemiş ve çevre ilçelerde birçok suça karıştığı belirlendi. Öte yandan A.R.A.'nın yapılan genel bilgi tarama (GBT) sorgusunda, tasarlayarak adam öldürme suçundan 24 yıl, 6136 sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan toplam 4 yıl ve silahla tehdit suçundan 9 yıl 35 gün olmak üzere, hakkında toplam 37 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.